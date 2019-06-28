В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Трамп

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили во время сегодняшней встречи в Осаке Сирию и разоружение, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Лидеры говорили о международных делах, затрагивалась и Сирия, положение дел в Идлибе, говорили и про Турцию в этом контексте, говорили и про Китай, и достаточно обстоятельно поговорили по вопросам разоруженческим, вопросам стратегической стабильности», — перечислил темы разговора представитель Кремля.
По его словам, президенты «условились, что по линии соответствующих ведомств — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео, первый вице-премьер Антон Силуанов и министр финансов США Стивен Мнучин продолжат обсуждение уже в более конкретном ключе».
Отметим, что согласно сообщению Белого дома, в ходе встречи в Осаке Владимир Путин и Дональд Трамп согласились с тем, что в интересах обеих стран и всего мирового сообщества улучшение отношений между Россией и США.
В Вашингтоне сообщили, что главы государств в ходе встречи обсудили ситуацию вокруг Ирана, Сирии, Венесуэлы и Украины.
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