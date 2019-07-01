Войти
Климкин ушел в «политический отпуск»
позиция
Климкин ушел в «политический отпуск»
Трамп признался, что ему проще с диктаторами, чем с журналистами
резонанс
Трамп признался, что ему проще с диктаторами, чем с журналистами

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

регулирование
RSS

НБУ отменил несколько валютных ограничений для бизнеса

118
НБУ отменил несколько валютных ограничений для бизнеса

НБУ отменил лимит на финансирование собственных зарубежных представительств и других обособленных подразделений. Ранее перевод средств иностранным филиалам ограничивался общим лимитом для юридических лиц на инвестирование за границу 2 млн евро в год. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«В рамках валютной либерализации и для дальнейшего улучшения бизнес-климата Национальный банк отменил ряд административных ограничений, которые создавали неудобства украинским компаниям, иностранным инвесторам и дипломатическим представительствам. Во-первых, учитывая многочисленные обращения бизнеса, который осуществляет внешнеэкономическую деятельность, отменен лимит на финансирование собственных иностранных представительств и других обособленных подразделений. Ранее перевод средств иностранным филиалам ограничивался общим лимитом для юридических лиц на инвестирование за границу в 2 млн евро в год. Отныне операции по переводу средств непосредственно на счет зарубежных подразделений выведены из-под действия лимита и не будут ограничиваться в объемах», — говорится в сообщении.

С целью минимизации рисков непродуктивного оттока капитала Национальный банк также установил дополнительные требования для валютного надзора по таким операциям. В частности, банки обязаны получать от украинских компаний, которые намерены финансировать собственные зарубежные подразделения, развернутую смету и другие документы, которыми обосновывается необходимость такой сделки. Кроме этого, указанное смягчение не будет распространяться на операции по переводу средств в страны-агрессоры/оккупанты, оффшорные зоны и страны, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации FATF.

Во-вторых, упрощается реинвестирование доходов иностранных инвесторов от операций с украинскими ценными бумагами. Нерезидентам разрешено переводить средства, полученные по ценным бумагам, которые учитываются в иностранном банке-депозитарии, с корсчета этого учреждения на свой счет в Украине. Это позволит избежать ситуаций, когда инвесторы будут терять на дополнительной конвертации валют из-за невозможности прямого зачисления доходов в гривне сразу на свой гривневый счет.

В-третьих, отменяется запрет расчетов в наличной иностранной валюте для оплаты физическими и юридическими лицами консульских сборов за легализацию товаросопроводительных документов в дипломатических представительствах или консульских учреждениях стран, не присоединившихся к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года. К таким странам относятся Алжир, Афганистан, Вьетнам, Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Камерун, Канада, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Таиланд, Уругвай.

Также, перечень трансакций, которые разрешается проводить в иностранной валюте на территории Украины, дополнен операциями между финансовым учреждением и Кабинетом министров Украины в рамках международных договоров о кредитах, грантах, ссудах. Это снизит валютные риски государства при осуществлении таких операций. Кроме этого, усовершенствован риск-ориентированный надзор банков в части проверок иностранных банков-контрагентов, перечисление которым осуществляют украинские компании. Отныне банки самостоятельно на основании информации из публичных источников определять степень риска иностранных банков-контрагентов по валютной операции. Ранее они использовали для этого перечень, предоставленный Национальным банком на основании информации Государственной службы финансового мониторинга.

Читайте также: Осторожный оптимизм: что даст восстановление транзита грузов через Россию

Указанные изменения утверждены Постановлением Правления Национального банка № 86 от 27 июня 2019 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины». Оно вступает в силу 2 июля.

НБУ, валюта
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 1 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Ушаков
Александр Ушаков
партнер Института экспертных оценок

Дело Фирташа, коррупция и эффект Линди

По эффекту Линди, что если что-то существует достаточно долго, да еще и совершенствуется (антихрупко, по Талебу), то оно, в данном случае коррупция, будет примерно столько же существовать и в будущем. А коррупционные схемы постоянно совершенствуются, эволюционируют, поэтому становятся антихрупкими, и в силу этого эффективно выживают. При том, что потребность в коррупции, особенно для некоторых обществ является просто смыслом их жизни. Почему? Да, наверное, просто потому, что так исторически сложилось.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как внутренний госдолг влияет на экономическую динамику в Украине

В бюджете Украины на 2019 год расходы, предусмотренные для погашения и обслуживания госдолга составляют 418 млрд. грн. Это почти треть госбюджета. Можно посчитать, сколько госдолга приходится на каждого гражданина страны, но не буду расстраивать читателей.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Можно ли «приручить» олигарха?

У человечества все ещё крепка вера в то, что если раз за разом делать одно и тоже, то рано или поздно можно получить иной результат. Позитивный. Владимир Александрович Зеленский, пообтершись немного в президентском кресле, решил тоже сыграть в популярную среди всех украинских президентов игру - «приручи олигарха! получи гарантированные бонусы!».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016