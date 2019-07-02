Гройсман хочет снова быть премьером

Премьер-министр Украины, лидер партии «Украинская стратегия» Владимир Гройсман заявляет, что будет претендовать на должность премьер-министра в случае прохождения его партии в новый состав Верховной Рады. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«У нас сегодня есть результаты, но для меня это является недостаточным, я хотел бы сделать больше. Поэтому и в парламенте, и, возможно, в будущем в правительстве, я буду претендовать на должность премьер-министра, когда наша сила получит мандат доверия от людей и мы войдем в парламент, мы будем думать, в каких конфигурациях можем работать дальше. Мои приоритеты остаются неизменными», — сказал Гройсман журналистам в ходе рабочего визита в Полтавскую область во вторник.
Гройсман также заявил, что является «социальным премьером».
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