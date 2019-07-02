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Филарет хочет через суд восстановить УПЦ КП

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Филарет хочет через суд восстановить УПЦ КП

Восстановленная Филаретом УПЦ КП подала иск к Минкульту об отмене приказа, которым определяется, что устав религиозной организации «Киевская патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата» утратил силу. Об этом информирует пресс-служба суда.

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Министерству культуры Украины об отмене приказа, в части, где указано, что утратили силу приказы Министерства о регистрации в новой редакции Устава религиозной организации» Киевская патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата", а также о новой редакция Устава об управлении УПЦ КП", — говорится в сообщении.

Истцом указана Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата.

По сообщению суда, истец просит признать противоправным и отменить Приказ Министерства культуры Украины от 30 января 2019 года в части, а именно "признать утратившим силу приказ Министерства культуры Украины «О регистрации устава религиозной организации «Киевская патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата» в новой редакции и «О новой редакции Устава об управлении Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата».

В то же время, вместе с исковым заявлением было подано ходатайство об обеспечении иска, где истец просит немедленно приостановить действие оспариваемого приказа в части прекращения действия приказов Министерства об уставах УПЦ КП.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства и наличие правовых оснований для принятия мер по обеспечению иска.

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Напомним, что предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что созванный им поместный собор 20 июня отменил решение о ликвидации УПЦ КП и восстановил ее деятельность.

УПЦ КП, Филарет
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Вторник, 2 июля 2019
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