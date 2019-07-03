Зеленский анонсировал большую приватизацию в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером рассказал о подготовке большой приватизации в Украине.
«Мы хотим углублять сотрудничество. Сегодня мы провели встречу с делегацией МВФ, во время которой была подтверждена поддержка Украины. Мы готовы присоединиться к новой программе после формирования нового правительства», — сказал Зеленский в ходе встречи с Мюллером в Торонто во вторник, сообщила пресс-служба президента.
Он подчеркнул, что Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания нового состава Верховной Рады.
Зеленский напомнил, что ранее отменил более 160 указов, которые создавали давление на бизнес.
Президент Украины также сообщил о подготовке большой приватизации.
«Мы видим проведение этой приватизации уже в 2019 году», — констатировал глава государства.
Зеленский отметил, что в сентябре в Мариуполе запланировано проведение инвестиционного форума по восстановлению Донбасса.
«И здесь нам нужна ваша помощь относительно вложения денег в инфраструктуру Донбасса», — отметил президент.
По словам главы государства, для Украины является важным привлечение Всемирного банка к реализации инфраструктурных проектов.
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