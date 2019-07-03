Канада готова поставлять Украине оружие

Канада внесла Украину в список стран, которым можно поставлять оружие. Об этом во вторник сообщил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо после встречи в Торонто с президентом Владимиром Зеленским.

«Мы подписали соглашение о включении Украины в список стран, куда разрешена продажа оружия», — сказал он. Трюдо также напомнил, что с 2015 года в рамках операции Вооруженных сил Канады Unifier в Украине постоянно находятся около 200 канадских военных инструкторов, которые занимаются обучением солдат и офицеров на Яворовском полигоне в Львовской области, и что эта миссия в марте была продлена до 2022 года.

По словам Зеленского, Оттава и Киев уже «договорились о поставках бронетехники», но президент не раскрыл деталей соглашения. Ранее Канада поставляла Украине только вооружение несмертельного действия: приборы ночного видения, бронежилеты, военную форму и обувь.