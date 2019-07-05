Путин требует от Украины отмены блокады Донбасса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Минские соглашения требуют полного восстановления отношений между Донбассом и Украиной. Но для этого, по его словам, необходимо «отменить указ бывшего президента Порошенко, который организовал блокаду региона».
Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передают «РИА Новости».
«Нельзя все время требовать от России выполнения, скажем, тех же Минских соглашений в той части, которая от нас вообще никак не зависит. Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины.
Нужно, прежде всего, отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он прямо противоречит Минским соглашениям», — заявил Путин.
Напомним, по словам второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы, Донбасс не находится в экономической блокаде, есть только утвержденное СНБО временное ограничение на перемещение товаров.
Позже Кучма заявил, что Совет национальной безопасности и обороны может пересмотреть торговые ограничения в отношении ОРДЛО только после возвращения украинских активов в украинское правовом поле.
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