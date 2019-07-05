Украина хочет осваивать Арктику

Украина может стать «арктическим игроком» и расширить сотрудничество с Норвегией на севере. Об этом заявил украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк в ходе визита на архипелаг Шпицберген, передает норвежская газета High North News.
Согласно сообщению, Яцюк впервые прибыл на Шпицберген, чтобы встретиться с проживающими на архипелаге гражданами Украины (более 400 человек) и обсудить арктическое сотрудничество с Норвегией.
«Сегодня Украина не занимается арктической деятельностью. Но мы начали думать об Украине как об арктическом игроке», — заявил он.
По мнению посла, Киев может укрепить связи с Осло в области исследований изменения климата и спутниковых технологий.
Напомним, что сейчас в Арктике есть территории, принадлежащие России, Канаде, Гренландии (автономная единица в составе Дании), США, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии.
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