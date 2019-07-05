Первый в мире круизный лайнер с электродвигателем прошел испытания

Первый океанский лайнер, способный идти с выключенными дизельными двигателями, успешно прошел испытания у берегов Норвегии. Речь идет о судне MS Roald Amundsen. Инновационный лайнер представлен компанией Hurtigruten.

Новинка названа в честь Руаля Амундсена, первого человека, побывавшего на Южном полюсе. Имя норвержского первопроходца было дано лайнеру как пионеру экологичных морских круизов.

Длина «Амундсена» составляет 140 метров, ширина — 23,6 метра, осадка — 5,3 метра, крейсерская скорость — 15 узлов (около 28 километров в час). Судно рассчитано на 530 пассажиров и оборудовано всем, чего может пожелать душа состоятельного туриста, включая рестораны и сауны.

Необычным транспортное средство делает тот факт, что оно оснащено электродвигателями. Часть пути лайнер может проделать на электрической тяге без участия дизельной установки. По расчетам разработчиков, это уменьшает выбросы углекислого газа на 20% по сравнению с обычным теплоходом такого класса.

Как отмечает издание New Atlas, выбросы с круизных теплоходов могут стать настоящей проблемой в туристических городах. Против них регулярно протестуют, например, жители Барселоны и Венеции.

Впрочем, судну едва ли придется заходить в средиземноморские порты. Оно специально приспособлено для путешествий по холодным морям и имеет ледовый класс PC-6. Пройдя испытания у западного побережья Норвегии, «Амундсен» продемонстрировал в том числе и способность идти исключительно на электрической тяге. Теперь ему предстоят рейсы к берегам Шпицбергена, Гренландии, Северной Америки и Антарктиды.