Прокуратура хочет арестовать имущество Ющенко

Следователь Генеральной прокуратуры Украины просит суд арестовать имущество третьего президента страны Виктора Ющенко, сообщил руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

«В рамках расследования уголовного производства по подозрению Ющенко в пособничестве Януковичу в завладении Межигорьем следователь Генпрокуратуры обратился в суд с просьбой наложить арест на имущество Ющенко», — сказал Горбатюк в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу.

Он добавил, что ходатайство о наложении ареста в суд передано, но дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее народный депутат Украины Сергей Лещенко сообщил о том, что Генпрокуратура уведомила Ющенко о подозрении по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины в деле о выведении резиденции «Межигорье» из госсобственности в 2007 году.

В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили, что Ющенко подозревается в завладении комплексом зданий и сооружений резиденции «Межигорье» и домом в с.Новые Петровцы (Киевская обл.), а также земельными участками общей стоимостью 540 млн грн.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, 24 мая 2019 года в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, открытом 25 декабря 2015 года, было составлено и отправлено письменное сообщение о подозрении Ющенко.

Ющенко подтвердил факт вручения подозрения, но отверг какие-либо обвинения и заявил о политическом подтексте этого дела.