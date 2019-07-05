Помощник Лукашенко получил 12 лет тюрьмы за взятки

Бывшего помощника президента Беларуси, инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко, признанного виновным во взяточничестве, приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщается на сайте Верховного суда страны.
Кроме того, в течение пяти лет он не сможет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.
Экс-помощника Лукашенко задержали 29 мая 2018 года с поличным при получении взятки в размере $200 тыс. По данным местного КГБ, он долгое время получал взятки от «различных лиц» за «решение вопросов, входящих в его компетенцию». По факту взяточничества в особо крупном размере против Ровнейко было возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 430 УК Беларуси).
По этому делу за дачу взятки также осужден к двум годам колонии гендиректор компании «Вестерн Технолоджиз» и председатель Белорусской федерации бокса Дмитрий Тихомолов.
Ровнейко стал помощником президента Беларуси 25 июня 2015 года. До этого он возглавлял главное управление контроля за работой отраслей сферы материального производства в Комитете госконтроля республики.
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