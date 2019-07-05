Jaguar Land Rover тоже займется электромобилями

Британская компания Jaguar Land Rover инвестирует сотни миллионов фунтов стерлингов в проект по созданию ряда электромобилей на своем заводе в Бирмингеме, что позволит гарантировать сохранение 2,7 тыс. рабочих мест. Об этом в пятницу сообщила вещательная корпорация BBC.

На первом этапе реализации своих планов компания будет производить электрическую версию представительского седана Jaguar XJ. «Будущее мобильности — электрическое, поэтому, являясь дальновидной британской компанией, мы стремимся создать в Соединенном Королевстве новое поколение машин с нулевым уровнем выброса», — сказал генеральный директор Jaguar Land Rover Ральф Спет.

Свое объявление британский автопроизводитель назвал значительным шагом в выполнении обязательства компании по предложению клиентам с 2020 года электрифицированных вариантов всех своих новых моделей Jaguar и Land Rover.