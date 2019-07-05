«Нафтогаз» готов выйти на рынок евробондов на следующей неделе

НАК «Нафтогаз Украины» ожидает скорейшего разрешения Кабинета министров для выхода на рынок еврооблигаций для обеспечения закупки газа и формирования достаточных его запасов для успешных переговоров с российским «Газпромом», сообщил глава правления НАК Андрей Коболев.
«У нас все готово для выхода на рынок на следующей неделе», — сказал он на брифинге в Киеве в пятницу.
Коболев уточнил агентству «Интерфакс-Украина», что правительство пока не предоставило соответствующего разрешения.
По его словам, Кабмин в мае запретил «Нафтогазу» выпуск еврооблигаций до выпуска их сувереном.
Коболев подчеркнул, что есть международные банки, которые готовы одолжить «Нафтогазу» $100 млн, поэтому он рассчитывает на успех размещения.
Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что в условиях необходимости ежедневного наращивания запасы газа на 60 млн куб. м руководство НАК решило отсрочить выплату части дивидендов и он готов нести за это персональную ответственность.
«Если не будет запасов газа в 20 млрд куб. м, будет подорвана договорная позиция и подписать контракт будет невозможно», — подчеркнул Коболев.
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