Зеленский и Трамп могут встретиться уже через две недели

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября, точная дата ещё определяется, сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

«Я думаю, что это будет в период с 23 и 26 сентября в Нью-Йорке», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в четверг.

По словам Тейлора, сейчас проходит согласование графиков обоих лидеров.

Относительно визита Зеленского в Вашингтон посол отметил, что пока дата встречи с Трампом не определена.

«Но по Нью-Йорку мы очень близки (в организации встречи — Ред.)», — пояснил дипломат.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что президент Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.