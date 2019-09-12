Зеленский и Трамп могут встретиться уже через две недели

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября, точная дата ещё определяется, сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.
«Я думаю, что это будет в период с 23 и 26 сентября в Нью-Йорке», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в четверг.
По словам Тейлора, сейчас проходит согласование графиков обоих лидеров.
Относительно визита Зеленского в Вашингтон посол отметил, что пока дата встречи с Трампом не определена.
«Но по Нью-Йорку мы очень близки (в организации встречи — Ред.)», — пояснил дипломат.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что президент Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.
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