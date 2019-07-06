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Зеленский требует увольнения руководителей региональных таможен

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Зеленский требует увольнения руководителей региональных таможен

Президент Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении. Как сообщает Mukachevo.net, об этом он заявил в субботу на совещании таможенников на КПП «Ужгород».

Зеленский призвал чиновников написать заявления самостоятельно в течение двух дней. Иначе он требует от и.о. председателя ГФС Александра Власова уволить всех четырех начальников.

В выступлении, которое транслировали СМИ, президент также заявил, что намерен в понедельник подписать указ о борьбе с контрабандой.

«В понедельник подпишем указ о борьбе с контрабандой», — сказал он.

Зеленский заявил, что у работников правоохранительных органов, таможенников и чиновников «есть шанс исправиться».

«Страна точно будет другая. Мы точно понимаем, что нам нужен один месяц. Я хочу всех предупредить, что ощущение, что у нас только новенький Баканов, а другие правоохранительные органы мы не контролируем, пройдет после выборов в ВР. У нас будет своя прокуратура, будут нормальные отношения с Нацполицией. Мы к этому готовы. Поэтому я вам всем предлагаю начать работать как нормальные люди», — сказал Зеленский.

По его словам, те, кто не хочет работать, должны уволиться.

«Потому что если у нас будет прокуратура, а она будет после выборов в ВР, и когда у нас будет большинство, а оно будет, то будет поздно», — предупредил он.

Зеленский также отметил серьезность намерений новой команды бороться с контрабандой в Закарпатской области и других регионах Украины.

«Волноваться, я думаю, сейчас будут люди, которые занимаются контрабандой и „крышуют“ эту контрабанду. Это главный привет вам из Киева, и почему мы приехали в таком составе», — сказал президент.

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Зеленский отметил, что именно поэтому с ним в Закарпатье, а до этого в Львовскую область приехали и.о. председателя СБУ Иван Баканов, глава Офиса президента Андрей Богдан, первый заместитель председателя ОП Сергей Трофимов, заместители председателя ОП Андрей Гончарук и Руслан Рябошапка, помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак, новый глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, и. о. председателя Государственной фискальной службы Александр Власов.

таможня, Владимир Зеленский
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