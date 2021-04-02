Десятки сотрудников таможни в регионах отстранены от работы

Десятки сотрудников региональных управлений Государственной таможенной службы Украины были отстранены от работы, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны в пятницу.

«Отстранены от работы десятки должностных лиц таможенных органов. А еще мы готовим законодательные изменения, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования», — отметил президент.

Он уточнил, что причиной такого решения являются убытки, наносимые украинскому бюджету вследствие неэффективной работы таможни.

«По расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 миллиардов грн, что недополучил государственный бюджет. Из них более 100 миллиардов — вследствие неэффективной работы таможни», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Украина ввела персональные санкции против топ-10 украинской контрабанды. В частности, были заблокированы активы лиц, причастных к контрабанде.

«Сегодня впервые введены персональные санкции, в частности, заблокированы активы имущество лиц, которые по аналитическим данным СНБО и СБУ, можно назвать топ-10 украинской контрабанды», — заявил он.

Президент подчеркнул, что борьба с контрабандой будет продолжаться. Он отметил, что под санкции попали только первые десять контрабандистов и они не будут последними.

Украина будет продолжать активно бороться с контрабандой, поскольку она является «экономическим терроризмом».