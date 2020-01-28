Зеленский призвал Кабмин растаможить контейнер с игрушками

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров Украины решить вопрос с более 23 тонн игрушек и развивающими играми из контейнера, который в конце 2019 года поступил в Черноморский рыбный порт, но предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства.

«Для чиновников это просто статистика. А для детей — это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны припадать пылью на таможенных складах или еще хуже — „по-тихому“ распродаваться недобросовестными лицами», — написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Зеленский призвал Кабмин провести все необходимые проверки, в частности, по безопасности игрушек; передать их детским домам, детским больницам, социально незащищенным семьям и детям украинских военных.