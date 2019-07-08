На сегодняшнем саммите Украина - ЕС подпишут 5 документов

По итогам саммита Украина — ЕС, который пройдет сегодня в Киеве, будет подписано 5 двусторонних документов, включая соглашение о помощи Приазовью. Об этом заявил журналистам постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, сообщает Европейская правда.
Точицкий отметил, что двусторонние соглашения уже готовы к подписанию. «Будет пять документов», — сообщил он.
Один из документов, подготовленный к подписанию, должен дополнить существующее соглашение о поддержке Евросоюзом Востока Украины и будет направлен на помощь Приазовью. Подготовка этого пакета помощи началась в конце прошлого года и вошла в пакет ответа ЕС на российскую агрессию в районе Керченского пролива.
«ЕС направил в Украину группу экспертов, которые проехали от Мариуполя до Азова и предложили 10 млн на инфраструктурные проекты, и открытие специального офиса ЕС в Мариуполе», — рассказал посол.
По данным Европейской правды, финансирование проектов помощи на еще большие суммы предусмотрено также другими соглашениями, которые готовят к подписанию на саммите.
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