British Airways оштрафуют на $230 млн за потерю данных клиентов

Авиакомпании British Airways грозит штраф в размере 183,4 млн фунтов ($229,8 млн) за утечку данных клиентов. Об этом заявил председатель правления и главный исполнительный директор компании Алекс Круз, передает Reuters.
Соответствующее уведомление British Airways получила от Управления комиссара по информации (ICO) Великобритании. По словам Круза, компания «удивлена и разочарована» решением регулятора.
По данным СМИ, штраф стал самым большим из всех, когда-либо вынесенных ICO. У компании есть 28 дней, чтобы обжаловать решение. Головная компания авиаперевозчика International Airlines Group (IAG) пообещала «предпринять все необходимые шаги» для защиты позиции British Airways.
В сентябре прошлого года IAG сообщила, что хакеры украли персональные и финансовые данные 380 тыс. пассажиров авиакомпании. Взлом происходил через сайт авиаперевозчика и мобильное приложение, пострадали клиенты, которые оплачивали билеты картой с 21 августа по 5 сентября 2018 года. Получить доступ к паспортным данным или информации о полетах клиентов взломщикам не удалось. В компании отметили, что устранили уязвимость, которой воспользовались киберпреступники.
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