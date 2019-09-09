300 тыс. пассажиров могут не улететь вовремя из-за забастовки пилотов British Airways

Первая всеобщая забастовка пилотов британской авиакомпании British Airways может сказаться на планах поездок около 300 тыс. человек, сообщают СМИ из Лондона.

Все 4,3 тыс. пилотов начали в понедельник забастовку, требуя увеличения заработной платы. Они заявили, что забастовка может продлиться в течение двух дней. Переговоры с руководством компании на эту тему безуспешно ведутся уже девять месяцев, говорится в сообщениях.

В понедельник, как ожидается, будут отменены 850 рейсов. Всего, по данным газеты Financial Times, British Airways в течение 48 часов выполняет, как правило, 1,7 тыс. рейсов.

Британский премьер Борис Джонсон призвал стороны сесть за стол переговоров и спокойно урегулировать проблемы, однако руководство авиакомпании, напротив, выступило с угрозами, что в случае, если акция не будет прекращена, пилоты и члены их семей могут лишиться такой привилегии, как бесплатные полеты, которой они пользуются в настоящее время.

Ассоциация пилотов британских авиалиний сообщила, что один день забастовки будет стоить авиакомпании 40 млн фунтов-стерлингов.