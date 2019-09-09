Войти
Washington Post написала о давлении Трампа на Зеленского
резонанс
Washington Post написала о давлении Трампа на Зеленского
Зеленский утвердил новый состав СНБО
официально
Зеленский утвердил новый состав СНБО

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

300 тыс. пассажиров могут не улететь вовремя из-за забастовки пилотов British Airways

49
300 тыс. пассажиров могут не улететь вовремя из-за забастовки пилотов British Airways

Первая всеобщая забастовка пилотов британской авиакомпании British Airways может сказаться на планах поездок около 300 тыс. человек, сообщают СМИ из Лондона.

Все 4,3 тыс. пилотов начали в понедельник забастовку, требуя увеличения заработной платы. Они заявили, что забастовка может продлиться в течение двух дней. Переговоры с руководством компании на эту тему безуспешно ведутся уже девять месяцев, говорится в сообщениях.

В понедельник, как ожидается, будут отменены 850 рейсов. Всего, по данным газеты Financial Times, British Airways в течение 48 часов выполняет, как правило, 1,7 тыс. рейсов.

Читайте также: США ожидают, что РФ отпустит и других украинских заключенных

Британский премьер Борис Джонсон призвал стороны сесть за стол переговоров и спокойно урегулировать проблемы, однако руководство авиакомпании, напротив, выступило с угрозами, что в случае, если акция не будет прекращена, пилоты и члены их семей могут лишиться такой привилегии, как бесплатные полеты, которой они пользуются в настоящее время.

Ассоциация пилотов британских авиалиний сообщила, что один день забастовки будет стоить авиакомпании 40 млн фунтов-стерлингов.

British Airways
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 9 сентября 2019
Воскресенье, 8 сентября 2019
Суббота, 7 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как искоренить неосознанные привычки

Достаточно сложно изменить привычку, которую можно физически увидеть или почувствовать: ежедневно ходить на прогулку, садиться писать, каждый день есть салат на обед. Их легко увидеть, хотя и непросто привить в жизни. Но как насчет подсознательных привычек, о которых вы даже не подозреваете? Может быть, вы обратите на них внимание позже, а может быть, не заметите никогда. Как изменить такие привычки?
Алексей Хмельницкий
Алексей Хмельницкий
глава Киевского областного теротделения АМКУ

И снова корпорация «Укрбуд», или Грабить киевлян имеют право только...

Корпорация «Укрбуд» строит жилье, а параллельно создает компании по содержанию этих домов, для которых устанавливает тарифы без согласования с соответствующими органами власти.
Александр Баунов
Александр Баунов
главный редактор carnegie.ru

Почему Макрон так тепло принимал Путина во Франции

Возвращение России в Большую семерку невозможно, но невозможно и решение многих важных для семерки проблем без нее. Доверительный контакт с российским руководством, возможность незримо представлять Россию на ее собраниях – важный дипломатический актив, который Франция не хотела бы упустить.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016