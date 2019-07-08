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Цена электроэнергии государственного «Энергоатома» выросла на четверть в новом рынке

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Цена электроэнергии государственного «Энергоатома» выросла на четверть в новом рынке

Стоимость электроэнергии производства ГП «НАЭК «Энергоатом» на торгах в новой модели рынка выросла до 0,7 грн/кВт·час, что на 24% выше тарифа, который действовал до 1 июля (0,57 грн/кВт·час). Об этом сообщил президент госкомпании Юрий Недашковский.

«Если говорить о формировании цены, то 90% — это прежний тариф (даже ниже — 56 копеек), а около 11% мы продали на рынке „на сутки вперед“ и за счет того, что там рыночная цена, в целом мы получили повышение среднего тарифа. Это повышение меньше того значения, которое мы закладывали в финансовый план на второе полугодие. Мы планировали, что у нас во втором полугодии средний тариф составит 90,19 коп/кВт-час, а мы пока получили около 70 коп/кВт-час», — сказал он.

Недашковского назвал шагом вперед старт работы компании в новом рынке, а полученные за три дня продажи — безупречными.

«Что касается работы компании в новом рынке — у нас нет проблем. Все те средства, которые мы запланировали за три дня мы все получили ... Если суммировать, то три дня все было очень ритмично», — добавил Недашковский.

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Как ранее сообщалось, цена электроэнергии ТЭС частной компании ДТЭК с запуском новой модели рынка электроэнергии снизилась на 12% по сравнению с первым полугодием 2019 года и составила 1,569 грн/кВт·ч.

Напомним, с 1 июля в Украине запущена новая модель рынка электроэнергии в соответствии с принятым Верховной Радой в 2017 году Законом Украины «О рынке электроэнергии». Согласно Закону, новая модель предусматривает внедрение, в частности, рынка двусторонних договоров, рынка «на сутки вперед», внутрисуточного рынка, балансирующего рынка, снимает ограничения на импорт электроэнергии.

Энергоатом, Юрий Недашковский, энергорынок
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