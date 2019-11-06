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В Энергоатоме возмущены импортом электроэнергии из России

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В Энергоатоме возмущены импортом электроэнергии из России

Президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский заявил, что на данный момент импорт электроэнергии из России и Беларуси вытеснил «Энергоатом» с рынка на сутки наперед из-за заявленных очень низких цены на э/э.

Об этом, как передает ExPro, он сообщил журналистам во время конференции «Атомная энергетика в период трансформации»

«Смотрите, это вопрос, я не говорю о политической составляющей, конкурентной борьбы, были периоды когда мы вытесняли импорт. На данный момент ситуация такова, что заявлены очень низкие цены (импортируемой э\э из РФ и Беларуси — ред.) на РСН. Мы вынуждены пойти на балансирующий рынок. Это для нас дополнительное финнагрузки. Почему? Потому что эти средства мы получим только через месяц», — заявил он.

В свою очередь он предложил, как можно выйти из данной ситуации.

«Если бы было не 10% (от всей электроэнергии, продаваемой „Энергоатом“ на РСН в рамках механизма ПСО — ред.) а дали 25% возможности конкурировать на РСН или часть на рынке двусторонних договоров, мы бы вытеснили российскую электроэнергию», — добавил он.

По его данным цена импортной электроэнергии из РФ составляет около 1,37 грн кВт-час.

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Как напоминает издание, импорт электроэнергии из России в Объединенную энергосистему Украины в начале ноября увеличился по сравнению с среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза — до 12 млн кВт-ч/сутки, несмотря на недавнее заявление председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса о том, что импортные поставки из России в конце октября — начале ноября стали убыточными.

Энергоатом, Юрий Недашковский, отношения с Россией
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Среда, 6 ноября 2019
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