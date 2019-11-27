Кабмин уволил главу «Энергоатома» Недашковского

Кабинет министров на заседании в среду уволил президента НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция «Европейская солидарность»).

«Кабмин уволил президента НАЭК „Энергоатом“ Юрия Недавшковского», — написал он в соцсети Facebook.

Соответствующую информацию несколько позже подтвердил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Да, это правда. Соответствующее решение было одобрено. Это была инициатива главы Минэкоэнерго Алексея Оржеля. Думаю, что он может отдельно прокомментировать основания, почему он пришел к выводу о необходимости такого решения... Мы сейчас десятками увольняем людей, которые работали в предыдущие годы. Во многих случаях причиной этому является наша убежденность либо в неэффективности, либо в коррупционной деятельности, либо в ангажированности человека. Конкретно этот случай я бы оставил для комментариев министра», — сказал он в ходе брифинга.

Рванее сегодня Украинское ядерное общество (УЯО) призвало президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука не допустить увольнения президента НАЭК.