В мире впервые за десять лет стало меньше миллионеров

В 2018 году в мире насчитывалось 18 миллионов человек с состоянием более 1 миллиона долларов США. Это на 0,3 процента меньше, чем в 2017 году. Таковы данные консалтинговой фирмы Capgemini, представившей соответствующий доклад, пишет DW.

Сокращение числа миллионеров наблюдается впервые за 10 лет, со времен кризиса 2008 года.

Совокупное состояние миллионеров также уменьшилось по сравнению с предыдущим годом — почти на 3 процентных пункта, до 68,1 триллиона долларов.

«Падение рынков акций, как правило, бьет особенно сильно», — прокомментировал ситуацию эксперт компании Клаус-Георг Майер.

Германия по-прежнему среди мировых лидеров по числу долларовых миллионеров. Первое место занимают США, затем следуют Япония, Германия и Китай. Гражданством этих четырех стран обладает больше 60 процентов миллионеров в мире.