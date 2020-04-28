В Норвегии задержали мультимиллионера по подозрению в убийстве своей жены

Полиция Норвегии задержала миллионера Тома Хагена, супруга которого Анне-Элисабет Фалкевик Хаген была похищена в октябре 2018 года. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции начальник одного из местных полицейских округов Ида Эйстесе.
«Полиция восточного полицейского округа сегодня задержала Тома Хагена, ему вменяется убийство или содействие убийству Анне-Элисабет Хаген», — сказала она. Жена миллионера до сих пор не найдена, добавили в полиции.
В 2019 году полиция выдвинула гипотезу, что супруга Хагена была убита. Ведомство полагало, что похищение могло быть инсценировано, чтобы скрыть убийство.
В начале 2019 года стало известно, что злоумышленники похитили жену крупного норвежского инвестора Тома Хагена 31 октября 2018 года и потребовали выкуп в размере €9 млн в криптовалюте. Анне-Элисабет Фалкевик Хаген пропала из своего дома в коммуне Лёренскуг вблизи Осло. Похитители угрожали расправой над женщиной в случае невыполнения условий.
К работе над делом были подключены Европол, Интерпол, сторонние эксперты по криптовалюте, а также управление полиции Норвегии по борьбе с организованной преступностью Kripos и Управление по расследованию экономических и экологических преступлений Норвегии.
Том Хаген — норвежский инженер и крупный инвестор. В 1992 году он основал энергетическую компанию Elkraft AS, которая осуществляет свою деятельность в Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии. На сегодняшний день он владеет компанией Holding 2 и рядом более мелких предприятий. Основным бизнесом норвежца являются энергетика и инвестиции в недвижимость.
В 2018 году Хаген занял 172-е место в списке богатейших людей Норвегии по версии журнала Capital. Его состояние оценивается в 1,7 млрд крон (около $200 млн).
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