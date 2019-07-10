Российские соцсети теряют популярность в Украине

Запрещенная в Украине российская соцсеть «ВКонтакте» по итогам посещаемости упала с четвертой позиции (июнь-2018) на восьмую в июне 2019 года, отмечается в сообщении на сайте Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) со ссылкой на результаты исследования компании Factum Group Ukraine.
Согласно исследованию интернет-аудитории Украины за июнь в ТОП-5 популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями вошли: Google, Youtube, Facebook, Ukr.Net и сайт ПриватБанка. Так, среднедневная доля аудитории за месяц для доменов Google составила 59%, а месячный охват аудитории — 83%. Для Youtube эти показатели составили 41% и 70%, для Facebook 31% и 51%.
Заблокированная в Украине российская соцсеть «ВКонтакте» за год упала с четвертого места по посещаемости (16% и 34%) на восьмое (10% и 26% соответственно). Посещаемость второй по популярности в Украине российской соцсети «Одноклассники» упала с восьмого на одиннадцатое место. В то же время, социально-поисковый ресурс «Яндекс» поднялся с десятого на девятое место по посещаемости в Украине.
Исследование проводилось по инициативе ИнАУ на базе репрезентативной на базе медиа-панели численностью 5 тыс. человек.
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