В Одесской области повесился бывший глава РГА, устроивший недавно перестрелку с нардепом

Экс-главу Белгород-Днестровской РГА Одесской области Владимира Зинченко, который в мае был участником конфликта со стрельбой с нардепом от БПП Александром Урбанским, нашли повешенным.
Об этом «Украинской правде» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, мужчину нашли в собственном доме в Овидиопольском районе Одесской области.
В Национальной полиции подтвердили информацию об обнаруженном повешенном, но имени его не назвали.
«Вчера поступило в Овидиопольский главотдел полиции сообщение, что обнаружено повешенным 62-летнего мужчину в собственном доме», — сказал спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
Он добавил, что следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, следов, которые бы указывали на нарушение обстановки в доме, или признаков насилия на теле мужчины, по предварительной информации, не обнаружила.
«Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (самоубийство)», — сказал Тракало.
«Также установлено, что умерший является подозреваемым в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 263 УК и ч. 4 ст. 296 УК по факту хулиганских действий, во время которых он применил оружие в отношении народного депутата», — подытожил представитель Нацполиции.
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