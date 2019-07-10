Зеленский устроил «разнос» чиновникам в Борисполе

Президент Владимир Зеленский в Борисполе заставил секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка покинуть официальную встречу.
Сначала он отчитал директора Бориспольской больницы, что тот не решает стратегические вопросы функционирования больницы с местной властью, передает Украинская правда.
Директор больницы сказал, что крайне необходимо построить новый корпус — а президент оборвал его: «Вы же локальные вещи решаете! Вам нужно поднять на ноги эту больницу. Поднять очень быстро, потому что люди в страшных условиях».
«У меня вопрос: почему райадминистрация, обладминистрация, мэр и Вы не сели за один стол? Вы директор! Почему Вы не сказали: стратегический вопрос, стратегическая больница — из Борисполя, не дай Бог что-то будет, всех людей везут к вам. У вас терапевтическое отделение. У людей спросили там на втором этаже: ужасные условия, люди по 3 часа сидят. Я спросил у людей: инсулина нет... Почему вы поменяли инсулин? Человек говорит: у меня теперь зрения нет», — возмутился Зеленский.
Когда слово взял Ярослав Годунок, президент заявил: «Когда Вы начнете решать вопросы стоя, не занимаясь пиаром и рекламой... Пожалуйста, спрячьте телефон и подойдите к микрофону, скажите: в чем проблема, как ее решить. Я на телевидении 20 лет работал — знаю, что камера — это все, но сейчас есть более важные вопросы».
Годунок заявил, что глава Бориспольской райадминистрации Александра Туренко «отжал» у города больницу: сделал основателем только район — и город теперь не может вкладывать в нее бюджетные средства.
Зеленский ответил, что возможно софинансирование.
Новый глава Киевской областной госадминистрации Михаил Бно-Айриян заявил: «Нет диалога и нет консенсуса, у каждого свой интерес — в том числе, коммерческий. И вот к чему это привело: ужасная больница в 2 километрах от современного Бориспольского аэропорта».
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