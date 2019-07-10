Парубий собирается пройти маршем по Крещатику в День Независимости

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призывает участников Революции Достоинства, военных и волонтеров выйти на марш в День независимости.
«Чтобы почтить бессмертный подвиг украинских героев, призываю всех, кто боролся и воевал за волю Украины — участников Революции Достоинства, ветеранов русско-украинской войны, волонтеров, военных — 24 августа 2019 года выйти на Крещатик и вместе пройти парадом Независимости», — написал он на своей странице в соцсети Facebook в среду.
При этом Парубий сообщил, что сам будет участвовать в этом мероприятии
«Берите свои боевые знамена, поднимайте флаги, с которыми мы защищали Украину, чтобы с лозунгом „Слава Украине!“ и нашим военным маршем „Зродились ми великої години“ пройти колоннами по главной улице страны», — добавил он.
Вместе с тем спикер Рады отметил, что неприятно удивлен заявлением президента Украины Владимира Зеленского об отмене традиционного военного парада ко Дню Независимости.
«Будет ли парад — не им решать», — заявил спикер.
Как сообщалось, накануне президент Украины предложил не проводить дорогой помпезный парад на День Независимости, а выделить 300 млн грн на премии украинским военным.
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