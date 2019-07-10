Посол Великобритании в США Ким Дэррок покидает свой пост после скандала

Посол Великобритании в США Ким Дэррок решил покинуть свой пост на фоне скандала с утечкой в прессу его оценок деятельности президента Дональда Трампа.
Об этом сообщил в среду британский МИД.
Сожаления в связи с уходом посла уже высказала премьер-министр королевства Тереза Мэй.
«Этим утром я переговорила с Кимом Дэрроком. Я выразила ему огромное сожаление, что он посчитал необходимым оставить свой пост посла в Вашингтоне», — сказала она в Палате общин.
Напомним, что ранее в распоряжении Daily Mail оказались телеграммы, отправленные послом Великобритании в США Кимом Дэрроком в Форин офис, в которых он называет президента США Дональда Трампа «ни на что не способным», «некомпетентным» и «небезопасным».
Это вызвало бурную реакцию у самого Трампа, который обрушился на посла и премьера Мэй в Twitter.
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