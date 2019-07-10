Forbes назвал самую высокооплачиваемую знаменитость в мире

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд мира по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн. Список опубликован в среду на сайте издания.
На второй строчке расположилась модель и звезда телевидения Кайли Дженнер из семьи Кардашьян. Ее заработок составил $170 млн. Третье место занял рэпер Канье Уэст с доходом в $150 млн долларов. Замыкают пятерку лидеров аргентинский футболист Лионель Месси ($127 млн) и британский поп-певец, лауреат премии "Грэмми" Эд Ширан ($110 млн).
"Стоимость вступления в наш список еще никогда не была такой высокой: $37,5 млн - на 7% больше, чем год назад. 100 самых высокооплачиваемых суперзвезд набрали суммарно $6,3 млрд заработка до налогообложения за последние 12 месяцев", - говорится в публикации.
Замыкает перечень с доходом в $37,5 млн канадская певица Селин Дион.
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