Рада снова не отправила Климкина в отставку

Верховная рада Украины снова не смогла отправить министра иностранных дел Павла Климкина в отставку, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы провалили голосование проекта постановления № 10381.

Документ поддержали лишь 160 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Напомним, ранее профильный комитет принял решение рекомендовать Верховной раде рассмотреть кадровые представления президента Владимира Зеленского, в том числе увольнение главы МИД Украины Павла Климкина.

До этого спикер ВР Андрей Парубий подчеркивал, что парламент сможет рассмотреть представление о назначении Вадима Пристайко главой МИД при условии принятия решения профильным комитетом.

Как сообщалось ранее, в начале месяца Зеленский в очередной раз просил нардепов уволить Климкина. Более того, он направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел. Зеленский был возмущен, что МИД не проинформировал его о ноте Министерства иностранных дел РФ от 25 июня по поводу освобождения пленных украинских моряков, и ноту-ответ с украинской стороны.

Агентство также сообщало, что Климкин после скандала с Зеленским ушел в отпуск. При этом министр отметил, что идет не просто в отпуск, а «в политический отпуск».