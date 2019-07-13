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Климат в Киеве скоро будет таким как в Канберре, а в Харькове как в Бухаресте

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Климат в Киеве скоро будет таким как в Канберре, а в Харькове как в Бухаресте

Максимальная температура летом в столице Украины вырастет на 6,7 градуса, а средняя температура повыситься на 3 градуса по Цельсию через 30 лет. Климат станет похожим на климат в столице Австралии Канберре сейчас. Об этом свидетельствуют результаты исследования Высшей технической школы Цюриха, опубликованы в научном издании Plos One, сообщает Укринформ.

Ученые проанализировали 520 крупных городов мира и проверили, будет ли их климат в 2050 году больше напоминать собственные климатические условия или современные условия других городов в различных биоклиматических регионах.

«Климатические условия в более 77% крупных городов мира изменятся настолько, что они будут ближе напоминать условия других (расположенных гораздо южнее — ред.) крупных городов», — отмечают исследователи.

«Кроме того, в 22% городов будут такие климатические условия, которых не испытывают ни в одном из крупных городов современности. Мы обнаружили, что все города имеют тенденцию к переходу к субтропикам. Города в северном полушарии смещаются к более теплым условиям, в среднем ~ 1000 км на юг, и тропические города переходят к более сухим условиям», — говорится в сообщении.

Прогнозируется, что климат Харькова будет похожим на Бухарест, а Днепра — на столицу Македонии Скопье. Стокгольм будет напоминать Будапешт, Лондон — Барселону, Москва — Софию, Сиэтл — Сан-Франциско.

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Ученые прибегли к «оптимистической оценке» глобального повышения температур, в своих расчетах предположив, что средние температуры увеличатся на 1,4 градуса.

Авторы исследования призвали мировое сообщество к дальнейшим усилиям в борьбе с изменением климата.

климат, глобальное потепление
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