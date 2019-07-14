Россияне попробуют поднять со дна Желтого моря останки адмирала Макарова и художника Верещагина

Российский путешественник Федор Конюхов планирует поднять со дна Желтого моря останки адмирала Степана Макарова, погибшего при подрыве корабля в ходе Русско-японской войны. Об этом сообщил его сын Оскар Конюхов, передает ТАСС.
По его словам, Конюхов и его команда планируют погружение к броненосцу «Петропавловск» в 2020 году. Они намерены поднять останки Макарова и русского художника Василия Верещагина, который также был на борту корабля во время его гибели. Конюхов-младший уточнил, что останки адмирала планируется перезахоронить в строящемся храме Минобороны в Подмосковье.
После начала Русско-японской войны Макарова назначили командующим Тихоокеанской эскадрой. Во время одного из сражений в 1904 году броненосец «Петропавловск», на котором находились адмирал и Верещагин, подорвался на японских минах.
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