США возвращают антидемпинговые пошлины на продукцию «Интерпайп»

Министерство торговли США отменило подписанное в июле 2014 года и пролонгированное позже с группой «Интерпайп» соглашение о приостановке антидемпингового расследования в отношении труб в обмен на ценовые обязательства по уровню поставок данной продукции на территорию страны.

Согласно публикации в Федеральном реестре США от 10 июля 2019 года, действие соглашения прекращается, сообщает Интерфакс-Украина. Департамент торговли этой страны также издает приказ о введении пошлин на некоторые виды трубной продукции «Интерпайпа» с 10 июля и отменяет административный пересмотр соглашения.

Как сообщалось, данное соглашение было подписано 10 июля 2014 года по результатам антидемпингового расследования на три года, Первоначально его срок истекал 10 июля 2017 года, однако оно было продлено еще на год, затем еще на год.

В рамках соглашения «Интерпайп» осуществлял продажи нефтегазовых труб по справедливым рыночным ценам — минимальные цены на такую продукцию согласовывает Минторг США. Таким образом, соглашение позволяло избежать демпинга цен и приостанавливало действие пошлины в размере 7,47%, введенной по итогам антидемпингового расследования против ряда стран-импортеров стальных труб, в том числе Украины.

Данная пошлина была установлена как для предприятий группы «Интерпайп» — Interpipe Europe S.A., «Интерпайп-Украина», «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)» и «Интерпайп Нико-Тьюб», так и для всех остальных украинских предприятий.

«Интерпайп» — украинская промышленная компания, производитель стальных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира.

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.