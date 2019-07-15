Украина продлила на 2020 год действие эмбарго на российские товары

Украина продлила на 2020 год действие запрета на поставку в страну значительного перечня российских товаров, впервые введенного в конце 2015 года в качестве ответных мер на ограничительные меры со стороны Российской Федерации.
Соответствующее постановление № 605 от 5 июля обнародовано на сайте Кабинета министров в понедельник.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин указом 24 июня этого года продлил с 1 января до конца 2020 года продовольственное эмбарго и ограничения на транзит украинских товаров.
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