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Зеленский за рулем электромобиля предупредил граждан о мошенниках на выборах

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Зеленский за рулем электромобиля предупредил граждан о мошенниках на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки на электромобиле записал обращение к украинцам с призывом остерегаться аферистов, имитирующих принадлежность к партии «Слуга народа». Ролик размещен во вторник на странице главы государства в Facebook.

По словам Зеленского, появилось много мошенников, которые открывают разного рода предприятия, организации с названием партии, к которой он «очень хорошо» относится. «Я просто лично обращаюсь к людям, которые будут голосовать за мажоритарщиков: в бюллетене должна быть сначала указана фамилия, а потом название политической партии, не буду называть, какой, чтобы не выглядело агитацией, а не предприятия и так далее», — сказал он.

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Далее президент заявил, что политическая сила, которой он симпатизирует, обязательно победит. «Что касается парламентских выборов, то политическая партия, к которой я очень хорошо отношусь, я думаю, всех победит, и мы тогда сможем сделать нормальный парламент и правительство профессионалов», — заключил Зеленский.

досрочные выборы, Владимир Зеленский
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