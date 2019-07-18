Зеленский не хочет договариваться с другими политсилами после выборов

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что получение партией большинства на выборах в Верховную Раду дает возможность прекратить традицию «политических тёрок» и убрать необходимость с кем-то о чём-то договариваться.
«Большинство в Верховной Раде дает возможность прекратить эту традицию договариваться, традицию „политических тёрок“, продавать места, обмениваться портфелями. Поэтому мы хотим набрать очень много голосов, высокий рейтинг, чтобы уменьшить эту возможность с кем-то о чём-то говорить», — сказал он в интервью «Откровенно с президентом», показанном в эфире ряда телеканалов в среду.
Зеленский отметил, что ему не нравится выражение «политика компромиссов». «Я думаю, что нам за эти 30 лет уже достаточно компромиссов. Хочется нормальных честных людей в правительство. Я хочу, чтобы было больше молодых нормальных людей, свежих. Хотя я должен сказать, что в этом правительстве есть пару людей, „незашкваренных“, как сейчас выражаются, с которыми мы, возможно, будем работать. Но это мы будем решать», — указал он.
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