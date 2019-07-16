У Зеленского хотят созвать внеочередное заседания Рады 18 июля

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка анонсировал созыв внеочередного заседания парламента для принятия антикоррупционных инициатив.

«Мы уже на четверг (18 июля — Ред.) хотим созвать внеочередное заседание парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое бы дало возможность для эффективной работы Антикоррупционного суда. Мы будем требовать принять закон о незаконном обогащении», — сказал он, выступая на панельной дискуссии форума «Установление справедливости — повестка дня для будущего парламента» во вторник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Последнее заседание Верховной Рады нынешнего созыва состоялось 12 июля. Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.