Тимошенко рассказала Зеленскому, кого брать в коалицию

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что партии «Слуга народа» стоит создать в Верховной Раде нового созыва после внеочередных парламентских выборов коалицию с проукраинскими и проевропейскими партиями, за исключением представителей предыдущей власти.
«Мы предлагаем, не зависимо от того, будет у президента самостоятельное большинство или нет, объединить в парламенте все демократические проукраинские проевропейские политические команды. Безусловно, я не считаю предыдущую власть таковой. Потому что там только лозунги были патриотические и проевропейские, а политика — коррумпированная и политика бедности», — сказала Тимошенко в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV в понедельник вечером.
При этом политик допустила, что у партии «Слуга народа» по итогам выборов в Верховную Раду может быть самостоятельное большинство.
«И может такое реально случиться, что им не нужна будет коалиция, когда они сами будут формировать политику и сами управлять государством. По сути, вся власть будет в руках одной команды. И вся ответственность будет также на одной команде», — сказала Тимошенко.
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