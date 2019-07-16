КСУ признал конституционным закон об образовании

Конституционный суд Украины признал конституционным закон «Об образовании». Об этом сообщает министр науки и образования Лилия Гриневич в Facebook.
По ее словам, источники надежные и им можно доверять.
«Языковая статья закона Украины „Об образовании“ признана конституционной! Надежные источники, которым можно доверять», — написала министр.
Отметим, 14 февраля правительство одобрило законопроект, который должен внести изменения в переходные положения закона «Об образовании» и продолжить переходный период для имплементации языковой статьи с 2020 до 2023 года. На следующий день, 15 февраля, Кабмин зарегистрировал в парламенте проект закона о внесении изменений в пункт из раздела XII «Заключительные и переходные положения» закона об образовании по уточнению некоторых положений.
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