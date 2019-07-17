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Компания Маска сообщила о намерении подключить мозг к компьютеру

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Компания Маска сообщила о намерении подключить мозг к компьютеру

Созданный Илоном Маском в 2017 году стартап Neuralink, в который предприниматель вложил $100 млн, подробно рассказал о шагах, которые он предпринял и готовится предпринять, чтобы сделать подключение человеческого мозга к компьютеру такой же безопасной и безболезненной процедурой, как и лазерная коррекция зрения. Об этом накануне на презентации в Сан-Франциско рассказал президент Neuralink и один из основателей компании Макс Ходак, пишет The New York Times.

До настоящего времени то, над чем работал Neuralink, было засекречено. Во вторник компания впервые представила свой план по имплантации парализованным людям чипов, которые позволят им работать на компьютере.

На презентации представители стартапа, в частности, показали, что они научились регистрировать активность мозга крысы с помощью тысяч крошечных чипов, которые были хирургически имплантированы рядом с нейронами и синапсами в мозг животного. Чтобы сделать это, Neuralink, замечает агентство, «похоже, сделала ряд прорывов, которые позволили ей размещать высокоскоростные вычислительные системы внутри мозга, нанося человеческому организму при этом меньший ущерб, чем существующие методы».

Клинические испытания на людях компания, по словам Ходака, планирует начать уже в следующем году. Соответствующее разрешение Neuralink запросит у управления по контролю за качеством продуктов питания и лекарств США (Food and Drug Administration). Цель ученых, пояснил глава организации, состоит в том, чтобы просверлить в черепах парализованных пациентов четыре 8-миллиметровых отверстия и вставить через них имплантаты, которые позволят людям управлять своими компьютерами и смартфонами при помощи мыслей.

Эти чипы будут представлять собой небольшое устройство с почти 3,1 тыс. электродами, которые будут проложены по 100 гибким проводам или так называемым нитям. Их Neuralink показала на презентации. Предполагается, что каждая из них индивидуально будет вводиться в мозг сделанным на заказ хирургическим роботом, похожим на швейную машинку. Технология, по задумке ученых, сможет нацеливаться на очень специфические участки мозга, позволяя хирургам при имплантации избегать крупных кровеносных сосудов. Это, указывает издание, позволит минимизировать возникновение воспалений и долговременных повреждений мозга.

Помимо вложений Маска, для своей работы Neuralink привлекла более $150 млн от инвесторов. Компания делает ставку на то, что в будущем «миллионы людей решат стать кибернетически улучшенными». «Это прозвучит довольно странно, но в конечном итоге мы достигнем симбиоза с искусственным интеллектом», — заявил накануне на пресс-конференции в Сан-Франциско Маск.

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Однако в этой сфере Neuralink, продолжает агентство, не является пионером. Над внешними устройствами, которые позволят определять схемы запуска нейронов извне тела человека и передавать их на компьютер, уже работают такие компании, как CTRL-labs и Kernel.

Руководители Neuralink на брифинге признали, что прежде, чем они смогут начать предлагать коммерческие услуги, им предстоит пройти «долгий путь». Для проведения ранних экспериментов компания планирует работать с нейрохирургами в Стэнфордском университете.

Илон Маск, Neuralink
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