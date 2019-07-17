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Власти Малайзии недовольны расследованием катастрофы MH17

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Власти Малайзии недовольны расследованием катастрофы MH17

Власти Малайзии недовольны ходом расследования гибели самолета Boeing 777, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад, пишет газета The Star.

«Мы разочарованы, так как самолет сбили намеренно, но мы все еще не знаем, кто выпустил ракету», — сказал Мохамад в связи с пятилетней годовщиной катастрофы.

Он добавил, что Малайзию не убедили результаты расследования Совместной следственной группы (JIT), обнародованные в июне, и страна требует доказательств причастности России к гибели самолета.

Накануне Совет ЕС обратился к России с просьбой взять на себя ответственность за катастрофу с MH17 и полностью сотрудничать с расследованием.

JIT 19 июня назвала трех россиян и одного украинца подозреваемыми по делу о гибели самолета. Среди них один из лидеров сепаратистов Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. В 2014 году Гиркин был «министром обороны ДНР». Всех подозреваемых объявили в международный розыск.

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Следствие считает, что ракета была выпущена из доставленного из России зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Самолет Malaysia Airlines рейса MH17 разбился в июле 2014 года над Донбассом. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

MH-17
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