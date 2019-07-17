Леонид Емец с зарплатой в 250 долларов построил элитный коттедж в Конча-Заспе, - СМИ

Депутата Леонида Емца, который снова планирует переизбраться в Верховную Раду по киевскому мажоритарному округу № 221, сложно назвать необеспеченным человеком. По декларации семья нардепа владеет коттеджем площадью 171 квадратных метров и дачным домом на 112 метров в поселке Козин в элитной Конча-Заспе. Там же в их владении находятся земельные участки площадью 450 и 1500 метров. Есть у них участок и в аннексированном Крыму — площадью более 14 тысяч квадратных метров. Об этом пишет издание «Открытая Украина».

В то же время, все это богатство официально числится исключительно за супругой Леонида Емца. Сам же депутат по бумагам гол как сокол — ездит на машине матери, а живет в элитном коттедже своей жены Светланы. При этом дом нардепа в Конча-Заспе — по-своему уникальный архитектурный объект. Ведь если верить декларациям депутата, он был с нуля построен за каких-то три месяца, да еще и зимой.

Так, в декларации Леонида Емца за 2015 год указано, что земельный участок, на котором расположен его дом, был приобретен супругой 29 декабря 2014 года. А сам дом был получен в собственность 31 марта 2015 года. То есть по версии Емца, он построил элитное жилье площадью почти в две сотни квадратных метром всего за одну зиму.

Еще более интересный вопрос — на какие средства построено элитное жилье. Согласно декларации Леонида Емца за 2015 год, его зарплата составляла всего 6,5 тысяч гривен в месяц. То есть за время строительства своего дома он официально получил менее тысячи долларов. При этом значительных накоплений у семьи Емцов тоже не было. За 2014 год общая сумма их доходов и накоплений составила меньше 750 тысяч гривен.

По закону Украины о противодействии коррупции любые расходы, превышающие 50 минимальных зарплат (по состоянию на момент подачи отчетности Леонидом Емцом — около 68 тысяч гривен), должны быть отражены в декларации. Но в декларации депутата за 2015 год никаких трат выше этой суммы не указано.

Кроме того, дом Леонида Емца еще и может быть построен незаконно. Согласно действующему законодательству, о начале и завершении любого строительства должна быть оповещена Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины. Но никаких данных о начале строительных работ семьей Емцов на земельном участке в Козине нет. Вполне вероятно, что депутат незаконно возвел дом-самострой и живет в нем, не вводя в эксплуатацию. А такие дома по украинским законам должны быть снесены, а нарушители — оштрафованы, подчеркивает «Открытая Украина».