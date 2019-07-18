«Мерседес» за 100 гривен: СМИ сообщили об уклонении от уплаты налогов депутатом Леонидом Емецем

Народный депутат Леонид Емец, который снова баллотируется в Верховную Раду по 221-ому округу в Киеве, уклонился от уплаты налогов. Об этом стало известно из договора купли-продажи автомобиля, который Емец заключил в 2009 году. Выяснилось, что стоимость машины премиум-класса Mersedes-Benz CL 550 2007 года выпуска, которой владел будущий депутат, по документам оказалась серьезно занижена. На момент заключения сделки цена такой модели достигала 100 тысяч долларов. Но в договоре фигурирует значительно меньшая сумма. Всего лишь сто гривен. На тот момент – в 8 тысяч раз ниже рыночной стоимости, пишет «Народная правда«.

Машина Емца была продана через «Киевскую универсальную автотранспортную биржу». А в 2009 году при заключении сделки через биржу продавец по закону должен был заплатить подоходный налог государству в размере 15% от суммы дохода. Из-за этого некоторые автолюбители использовали мошенническую схему, которая позволяла уйти от уплаты налога.

В договоре купли-продажи прописывалась любая минимальная сумма, а основная плата за машину передавалась продавцу на руки. Таким образом, налог оплачивался не с реальной оценочной стоимости автомобиля, а с мизерной цены, указанной в документах.

Судя по всему, именно такой схемой воспользовался Леонид Емец, который вместо положенных 15 тысяч долларов отдал государству всего лишь 15 гривен. Это даже меньше одного необлагаемого минимума доходов граждан, который составляет 17 гривен.

Примечательно, что даже 10 лет спустя стоимость подержанных Mersedes-Benz CL 550 2007 года выпуска остается немалой. Сегодня такую модель предлагают за 24-28 тысяч долларов. Соответственно, даже если бы в 2009 году при курсе 8 гривен за доллар Леонид Емец продал свое авто по такой цене, то должен был бы перечислить государству около 3,5 тысяч долларов.

В свете такого сокрытия доходов совершенно новыми красками играет декларация нардепа. Ведь согласно поданной Леонидом Емцом отчетности, у него нет ни недвижимости, ни машин, ни ценного имущества. Только 18 тысяч долларов и 235 тысяч гривен наличными плюс корпоративные права общей стоимостью чуть больше 10 тысяч гривен. Зато его супруга Светлана оказалась на удивление обеспеченной женщиной. Хотя никаким бизнесом она официально не занимается, а за весь 2018 год заработала только 1124 гривны зарплаты и 25 тысяч гривен роялти. Тем не менее, помимо денежных накоплений Светлана Емец владеет элитным коттеджем площадью 171 квадратных метров, дачным домом на 112 метров и земельными участками площадью 450 и 1500 метров. Все они расположены в поселке Козин в районе элитной Кончи-Заспы. Кроме того, у супруги нардепа есть земельный участок в аннексированном Крыму площадью боле 14 тысяч квадратных метров.