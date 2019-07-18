Войти
Зеленский не хочет договариваться с другими политсилами после выборов
позиция
Зеленский не хочет договариваться с другими политсилами после выборов
Путин предлагал Зеленскому обмен пленными всех на всех
дружба народов
Путин предлагал Зеленскому обмен пленными всех на всех

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

скандал
RSS

«Мерседес» за 100 гривен: СМИ сообщили об уклонении от уплаты налогов депутатом Леонидом Емецем

556
«Мерседес» за 100 гривен: СМИ сообщили об уклонении от уплаты налогов депутатом Леонидом Емецем

Народный депутат Леонид Емец, который снова баллотируется в Верховную Раду по 221-ому округу в Киеве, уклонился от уплаты налогов. Об этом стало известно из договора купли-продажи автомобиля, который Емец заключил в 2009 году. Выяснилось, что стоимость машины премиум-класса Mersedes-Benz CL 550 2007 года выпуска, которой владел будущий депутат, по документам оказалась серьезно занижена. На момент заключения сделки цена такой модели достигала 100 тысяч долларов. Но в договоре фигурирует значительно меньшая сумма. Всего лишь сто гривен. На тот момент – в 8 тысяч раз ниже рыночной стоимости, пишет «Народная правда«.

Машина Емца была продана через «Киевскую универсальную автотранспортную биржу». А в 2009 году при заключении сделки через биржу продавец по закону должен был заплатить подоходный налог государству в размере 15% от суммы дохода. Из-за этого некоторые автолюбители использовали мошенническую схему, которая позволяла уйти от уплаты налога.

В договоре купли-продажи прописывалась любая минимальная сумма, а основная плата за машину передавалась продавцу на руки. Таким образом, налог оплачивался не с реальной оценочной стоимости автомобиля, а с мизерной цены, указанной в документах.

Судя по всему, именно такой схемой воспользовался Леонид Емец, который вместо положенных 15 тысяч долларов отдал государству всего лишь 15 гривен. Это даже меньше одного необлагаемого минимума доходов граждан, который составляет 17 гривен.

Примечательно, что даже 10 лет спустя стоимость подержанных Mersedes-Benz CL 550 2007 года выпуска остается немалой. Сегодня такую модель предлагают за 24-28 тысяч долларов. Соответственно, даже если бы в 2009 году при курсе 8 гривен за доллар Леонид Емец продал свое авто по такой цене, то должен был бы перечислить государству около 3,5 тысяч долларов.

Читайте также: Опрос группы «Рейтинг»: в Раду гарантированно проходят 5 партий

В свете такого сокрытия доходов совершенно новыми красками играет декларация нардепа. Ведь согласно поданной Леонидом Емцом отчетности, у него нет ни недвижимости, ни машин, ни ценного имущества. Только 18 тысяч долларов и 235 тысяч гривен наличными плюс корпоративные права общей стоимостью чуть больше 10 тысяч гривен. Зато его супруга Светлана оказалась на удивление обеспеченной женщиной. Хотя никаким бизнесом она официально не занимается, а за весь 2018 год заработала только 1124 гривны зарплаты и 25 тысяч гривен роялти. Тем не менее, помимо денежных накоплений Светлана Емец владеет элитным коттеджем площадью 171 квадратных метров, дачным домом на 112 метров и земельными участками площадью 450 и 1500 метров. Все они расположены в поселке Козин в районе элитной Кончи-Заспы. Кроме того, у супруги нардепа есть земельный участок в аннексированном Крыму площадью боле 14 тысяч квадратных метров.

досрочные выборы, Леонид Емец
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 18 июля 2019
Среда, 17 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
политтехнолог

Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Независимость Центробанка или экономический рост

Экономическая стабильность и экономический рост - не тождественны. Есть немало исследований, посвященных взаимосвязи независимости Центробанка и инфляции, эта тема часто поднимается в отечественных СМИ. Однако, редким гостем наших СМИ является вопрос связи независимости ЦБ и экономического роста. С учетом того, что невысокие темпы экономической динамики Украины волнуют нас все сильнее, предлагаю рассмотреть эту взаимосвязь.
Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Технологии угрожают либеральной демократии

Авторитарные режимы прошлого имели сложные системы наблюдения. Им нужен был чуть ли не один человек, чтобы контролировать другого, собранная информация была централизованной, но не было сложных аналитических технологий. Чтение отчетов предполагало наличие толп агентов. Одним словом, такие процедуры были неэффективными. В XXI веке искусственный интеллект (ИИ) и биотехнология открывают новые перспективы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016