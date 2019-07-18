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Россия упрекает Германию в потакании Украине

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Россия упрекает Германию в потакании Украине

Европейские страны и, прежде всего Германия, не должны закрывать глаза на якобы неисполнение украинскими властями минских договоренностей и пестовать тем самым чувство вседозволенности у Киева. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете Rheinische Post, отвечая на вопрос о том, как содействовать реализации минских договоренностей.

По словам главы МИД РФ, пока от нового президента Украины Владимира Зеленского и его команды поступают противоречивые сигналы относительно урегулирования конфликта в Донбассе. «Хотелось бы надеяться, что в Киеве возобладает реалистичный подход», — сказал российский министр. Лавров заверил, что Москва готова взаимодействовать с Киевом на основе прагматизма и уважения коренных интересов народов двух стран. Европейские страны, и, в первую очередь Германия, «не должны пестовать у Украины ощущение вседозволенности», игнорировать массовые нарушения прав человека в стране, нежелание руководства Украины следовать минским договоренностям, заявил глава МИД РФ. «В этом смысле и на Германии лежит часть ответственности за урегулирование внутриукраинского конфликта», — считает глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, нужно признать, что партнеры Украины на Западе, вместо того, чтобы побуждать Киев к исполнению обязательств по минским договоренностям, «последние пять лет, по сути, потворствовали его действиям, направленным на затягивание имплементации «Минска». Как отметил российский министр, они «фактически закрыли глаза и на такие позорные стороны украинской действительности», как возрождение неонацизма, зажим независимых СМИ, принудительное ограничение сферы использования русского языка, инспирированные киевскими властями притеснения канонической Украинской православной церкви и ее прихожан.

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При этом глава Лавров выразил уверенность, что при наличии политической воли реальных подвижек в урегулировании конфликта в Донбассе добиться возможно. «Соглашусь с мнением министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, что состоявшееся в конце июня долгожданное разведение сил и средств в Станице Луганской наглядно продемонстрировало возможность прогресса на пути к миру», — сказал Лавров. Он также отметил, что важно развить этот успех, в том числе при решении других задач, «главная из которых — полное прекращение огня».

Сергей Лавров, Минские договоренности, ФРГ
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