Зеленский записал видео о своей встрече с Ахметовым

Президент Владимир Зеленский встречался с олигархом Ринатом Ахметовым и рассказал ему о его финансовых обязательствах перед Украиной, а именно: инвестициях в медицину и инфраструктуру Донбасса.

Об этом говорится в видео на YouTube-канале «Зе! Президент».

«Встретились с Ахметовым, поставили условие, что мы отменим Роттердам+ и мы его отменили. И что на каждого олигарха будет большая мощная финансовая нагрузка. Он купил 200 скорых для детских больниц. И будем презентовать ему инвестиционный документ, чтобы он вкладывал, хотя он об этом еще не знает, чтобы он вкладывал большие деньги в медицину. И будет вкладывать он деньги в инфраструктуру Донбасса», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что это «нормальный формат работы с олигархами».

«Они должны много денег инвестировать в Украину, денег, которые они разными путями заработали, но на которых нет криминала. Потому что если есть криминал, то будем сажать», — подчеркнул президент.

Также глава государства рассказал, что «будут новые правила».

«Все должны платить налоги. И они знают, что мы им не дадим быть монополистами. От чего-то придется отказываться им. Они все уже об этом знают», — резюмировал Зеленский.

Напомним, что в июне Зеленский поочередно встречался с «представителями крупного бизнеса» и анонсировал, что соберет их вместе, чтобы предложить инвестировать в Донбасс.

По его словам, с Ахметовым президент договорился об отмене формулы «Роттердам +» и что олигарх будет вкладывать деньги в медицину и дороги.