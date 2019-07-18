Мосийчук снял свою кандидатуру с выборов и заявил о попытке подкупа со стороны Кононенко

Народный депутат Украины и кандидат на досрочных выборах в Парламент на 94-м округе Игорь Мосийчук заявил, что снимает свою кандидатуру и призвал голосовать за кандидата от партии Слуга народа Александра Дубинского.

В своем видеообращении в Facebook Мосийчук пояснил, что и не собирался участвовать в этих выборах, но ему предложили быть техническим кандидатом нардепа Игоря Кононенко, который баллотируется по 94-му округу, и он решил «приложить усилия, чтобы Кононенко не стал нардепом и не ушел от уголовной ответственности».

«На меня вышли жители Василькова (Киевская область), которых я хорошо знаю, и предложили выдвинуться на выборах техническим кандидатом Игоря Кононенко. Для меня это была двойная обида. Во-первых я считаю себя самодостаточным украинским политиком, которому верили и верят сотни тысяч или даже миллионы украинцев. Во-вторых, из-за того, что Кононенко непосредственно причастен к аресту моему в стенах украинского парламента по сфабрикованному уголовному делу, которое организовал бывший президент Порошенко, бывший генпрокурор Виктор Шокин и тогдашний спикер парламента Владимир Гройсман», — рассказал депутат.

Мосийчук также заявил, что ему предлагали «мочить» другого кандидата по 94-му округу, блогера и журналиста 1+1 Александра Дубинского. Также он заявил, что ему предлагали участвовать в антирекламе канала 1+1 и дискредитации других кандидатов.

«Я познакомился... с этакой Ириной Наконечной, которая обслуживала избирательную кампанию Кононенко, которая предложила мне ряд действий — посещать встречи с участием Кононенко и задавать ему неудобные вопросы», — сказал Мосийчук.

По его словам, Наконечная оплатила вместо него взнос в ЦИК при регистрации кандидатом в депутаты.

«Далее она выходила с рядом предложений относительно действий по дискредитации как Дубинского, так и других кандидатов», — добавил он.

Мосийчук утверждает, что после того, как он отказал, на него вышел через мессенджер Валентин Манько — «правая рука Кононенко», с которым он трижды встречался. Депутат заявил, что пытался выйти на тех людей, которые помогли ему доказать факт «преступного сговора» и попытку подкупа.

«На третьей встрече Валентин Манько в присутствии Ирины Наконечной, в присутствии своей охраны и моей охраны, сделал предложение мне, которое звучало так: мы даем 20 тыс долларов после того, как ты снимешься с выборов. Это предложение прозвучало, потому что на то время они поняли, что играть на стороне Кононенко против других кандидатов я не буду, что мое участие в выборах забирает голоса только у Кононенко, вредит только Кононенко...», — утверждает Мосийчук.

Политик заявил, что подготовил ряд заявлений в Госбюро расследований и полицию о попытках подкупа его «со стороны преступной группировки Кононенко-Порошенко».

В конце видео Мосийчук призвал жителей 94-го округа голосовать за Дубинского, потому что «только он может вынести из властных кабинетов мародеров», в частности Кононенко. В то же время он отметил, что не является сторонником Дубинского или Слуги народа.

Мосийчук добавил, что в ближайшее время с единомышленниками создаст собственную партию.

Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.