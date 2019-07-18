Личная встреча Путина и Зеленского пока не обсуждается

Возможность личной встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского пока не обсуждается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока об этом речи не идет. Пока важно дождаться, когда на Украине пройдут выборы. И без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы», — сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли личная встреча двух лидеров в обозримой перспективе.

При этом он подчеркнул, что президенты во время телефонного разговора на минувшей неделе «подтвердили намерение искать пути для диалога в решении проблемных и острых вопросов».