Безсмертный рассказал, чем нынешняя договоренность о «режиме тишины» отличается от предыдущих

Договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение, отмечает представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Безсмертный.

«Была достигнута договоренность, что с 0:01 21 июля начинается бессрочно запрет на обстрелы», — сказал он на брифинге в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Безсмертный отметил, что впервые в таком документе запрещается «любое ведение огня».

«В заявлении указана ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня», — подчеркнул он.

По его словам, стороны, по сути, «публично берут на себя обязательство не вести огонь в течение обозначенного периода».