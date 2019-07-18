Безсмертный рассказал, чем нынешняя договоренность о «режиме тишины» отличается от предыдущих

Договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение, отмечает представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Безсмертный.
«Была достигнута договоренность, что с 0:01 21 июля начинается бессрочно запрет на обстрелы», — сказал он на брифинге в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Безсмертный отметил, что впервые в таком документе запрещается «любое ведение огня».
«В заявлении указана ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня», — подчеркнул он.
По его словам, стороны, по сути, «публично берут на себя обязательство не вести огонь в течение обозначенного периода».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016